Afşin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. İsmail Çelik, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla doktorlar ve sağlık çalışanlarını ziyaret ederek, karanfil dağıttı.

Afşin Devlet Hastanesinde, idareciler ile karanfil dağıtan Başhekim Çelik, insan sağlığı için gece gündüz demeden fedakarca çalışan doktor ve sağlık çalışanlarının kutsal bir görev yaptıklarını ifade ederek, görevlerinde başarılar diledi.

Vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmetlerine kavuşması için çalışmaların hassasiyetle sürdürüldüğünü dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanları mesleğini icra ederken yaptığı işi her şeyin önünde tutmaktadır. 14 Mart Tıp Bayramı'nın sağlığımız için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına duyulan sevgi, saygı ve şükranları göstermek adına güzel ve anlamlı bir gün. Bu kapsamda hastanemizde görev yapan doktor ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ettik. Sağlık hizmetlerini, halka ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, sağlıklı ve başarılı çalışmalarının devamını dilerim."