14 kişilik minibüsten 28'si kaçak 30 Suriyeli çıktı

OSMANİYE'de, polisin durdurduğu 14 kişilik minibüste 28'i kaçak 30 Suriye uyruklu yakalandı.

OSMANİYE'de, polisin durdurduğu 14 kişilik minibüste 28'i kaçak 30 Suriye uyruklu yakalandı. Gözaltına alınan sürücü A.Y.S.'ye 56 bin 730 TL ceza kesildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince D-400 yolunda oluşturulan uygulama noktasında çalışma yapıldı. Şüphe üzerine durdurulan 14 kişilik minibüsün içinde, balık istifi taşınan 30 Suriyeli olduğu belirlendi. Yapılan kontrolde 28 kişinin resmi makamlarca verilen kimlik belgesinin olmadığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.Suriyelileri Gaziantep'ten Adana'ya taşıyan sürücü A.Y.S. de gözaltına alınırken, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adli işlem yapıldı. Araca 'göçmen kaçakçılığı' suçunda kullanılmasından dolayı ilgili kanun kapsamında el koyuldu. Ayrıca sürücüye 'belgesiz yabancı taşımak' dahil toplam 56 bin 730 TL ceza uygulandı. Kaçak göçmenler de sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül