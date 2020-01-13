13 Ocak 2020 Tv 2 Yayın Akışı

13.01.2020 06:45 | Son Güncelleme: 13.01.2020 06:45

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:15 Son Silah

02:40 Çok Gezenti

03:30 Rehber

04:20 Müzik

04:40 Yeniden Konuşalım

05:20 Sen de Yap

06:00 Şöhretin Bedeli

07:00 Kader Bağları

08:30 Çocuklar Duymasın

10:30 Yaprak Dökümü

14:00 Derya Baykal'la Gülümse

16:00 Sağlıkla Gülümse

17:00 Annem

19:00 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:30 Galip Derviş

Kaynak: InterSinema.com