13 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı 13 Nisan 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Hekimoğlu 01:45 Son Silah 02:45 Poyraz Karayel 03:15 Poyraz Karayel 04:30 5N 1K 05:00 Poyraz Karayel 05:15 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:00 Kalbim Ege'de Kaldı 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 07:45 Akasya Durağı 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 10:45 Aşk-ı Memnu 12:30 Gelinim Mutfakta 13:00 Arda ile Omuz Omuza 14:00 Çarkıfelek 16:15 Arka Sokaklar 17:00 Umudumuz Şaban 19:00 Kanal D Haber Haftasonu 19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber 20:00 Sar Başa 20:00 Herkül: Efsane Başlıyor 22:00 Çok Güzel Hareketler 2 22:30 Sar Başa Kaynak: InterSinema.com