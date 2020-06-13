13 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
13 Haziran 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Kod Adı: Olympus
00:15 Beyaz Show
02:15 Zalim İstanbul
03:15 Poyraz Karayel
03:45 Arda'nın Mutfağı
04:15 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:00 Ver Elini Aşk
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Aşk-ı Memnu
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
14:00 Kara Murat Fatih’in Fedaisi
14:00 Kara Murat Fatih'in Fedaisi
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
20:00 Çarkıfelek
23:30 Beyaz Show
Kaynak: InterSinema.com