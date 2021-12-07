13 düzensiz göçmenin ölümüyle ilgili aranan şahıs yakalandı - Haberler
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13 düzensiz göçmenin ölümüyle ilgili aranan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
13 düzensiz göçmenin ölümüyle ilgili aranan şahıs yakalandı

Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen ve 13 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazayla ilgili aranan bir şahıs tutuklandı.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen ve 13 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kazayla ilgili aranan bir şahıs tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 Temmuz 2021 tarihinde Muradiye ilçesinde minibüsün yoldan çıkarak kaza yapması sonucu içerisinde ülkeye kaçak yollarla girmiş olduğu tespit edilen Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmenin yaralandığı, 13 düzensiz göçmenin ve şüpheli C.A.'nın olay yerinde ölmesi olayı ile ilgili olarak aranan bir kişinin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığınca 4 Aralık 2021 günü saat 06.00 sıralarında suçu işlediği ve organize ettiği tespit edilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan H.Ö. isimli şahıs, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bulunduğu adreste yakalanmıştır. Şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından 6 Aralık 2021 tarihinde tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

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