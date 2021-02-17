12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü
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12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü

17.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:48
12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü

ABD'de yaşayan 12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren iki hırsızı silahla vurdu. Polis ekipleri, 19 yaşındaki hırsızın hayatını kaybettiğini diğer hırsızın ise hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 73 yaşındaki Linda Ellis'in evine iki hırsız girince 12 yaşındaki torunu, davetsiz misafirlere ateş açtı. Polis ekipleri, iki maskeli kişinin zorla eve girdiğini ve para talep ettiğini söyledi. Bir kişinin hayatını kaybettiği olayda 12 yaşındaki çocuğa karşı herhangi bir suçlama yapılması beklenmiyor.

12 yaşındaki çocuk, babaannesinin evine giren hırsızı öldürdü

BİRİNİ ÖLDÜRDÜ DİĞERİNİ YARALADI

Küçük çocuğun silahlı saldırısı sonrası evden kaçan hırsız Khalil Herring, yakınlardaki bir kavşakta ölü bulundu. Polis ekipleri, Ellis isimli diğer hırsızın ise silahlı saldırıyı ufak yaralarla atlattığını ve şu anda hastanede tedavi altında olduğunu söyledi.

Haber Yorumları (2)
....: tamam da öldürmek nedir ya 12 yaşındasın daha büyük olsanda yapamazsın
Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
PİSLİK ARINDIRICI: Hırsızmısın sen ? Gereken cezayı kesmiş iste aslan parçası . hala neyin derdindesin çekmiş heriflerin fişlerini ne güzel yapmış . koçum benim .
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