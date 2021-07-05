12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "Barok Konseri" sanatseverlerle buluştu
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12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde "Barok Konseri" sanatseverlerle buluştu

12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nde 'Barok Konseri' sanatseverlerle buluştu
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında, "Barok Konseri" sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen 12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali kapsamında, "Barok Konseri" sanatseverlerle buluştu.

Arkeoloji Müzeleri Bahçesi'ndeki konserde, Paolo Villa yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile solistler Oleksandr Samoylenko, Otilia İpek, Elif Tuğba Tekışık, Kaan Buldular, Kevork Tavityan, Suat Arıkan ve Hande Cangökçe sahnede yer aldı.

Konser programında, yaşadıkları dönemde Barok Müziğine değer kazandırmış besteciler Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Jean-Philippe Rameau, Antonio Caldara, Jacques Lambert du Buisson, Giovanni Bononcini, Francesco Cavalli'ye ait eserler icra edildi.

12. Uluslararası İstanbul Opera Festivali 8-10 ve 11 Temmuz'da, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Saraydan Kız Kaçırma" operasıyla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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