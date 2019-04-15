Ulusal ve uluslararası kategoride 500'e yakın kısa filmin yarışacağı "12. Uluslararası İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali" başladı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Güzel Sanatlar Fakültesi Gösteri Salonu'nda gerçekleştirilen açılış töreninde yaptığı konuşmada, festivalin Türkiye'de uzun yıllar ses getirmesini ve damga vurmasını gönülden istediğini belirtti.

Festivalde 42 ülkeden 500'e yakın filmin yarışacağını anlatan Kızılay, "Önümüzdeki yıl festivalimizin daha da gelişmiş olmasını bekliyorum. Festivale bundan sonra iletişim fakültemiz ve üniversitemizde bulunan farklı bölümler ve hocalarımız da katkı verecektir." dedi.

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Önal da sinemanın, son 100 yılda sanatçıları, bilim adamlarını, tarihçileri, akademisyenleri bir araya toplayan çok güçlü bir sanat dalı olduğunu ifade etti.

Sinemanın, insanların bütün duygu, düşünce, kültür ve medeniyet ürünlerini bir arada sunma imkanın bulduğunu vurgulayan Önal, üniversite olarak bu kapsamda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki kategoride filmlerin yarıştığı festivalde ulusal kategori jüri üyeleri, Burcu Kara, Zeynep Keçeciler, Azize Tan, Kamil Çevikalp, Sadi Çilingir, Çağnur Öztürk, Kıvanç Terzioğlu, Prof. Dr. Ahmet Şükrü Künüçen, Prof. Dr. Serdar Öztürk ve Emre Kızılırmak'tan oluşuyor.

Uluslararası kategoriyi değerlendirecek jüri ise Dr. Öğretim Üyesi Binnaz Koca, Dr. Öğretim Üyesi Fatih Özdemir, Sayım Çınar, Ebru Özyurt, Hakan Bulut, Kerem Akça, Rıza Oylum, Prof. Dr. Suat Gezgin, Sidar Serdar Karakaş ve Prof. Dr. Hidayet Hale Künüçen'den oluşuyor.

estival sürecince kısa film gösterimi, söyleşi, panel ve atölye çalışmaları da düzenlenecek.

Festival, 18 Nisan'da ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA