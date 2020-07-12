12 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 12 Temmuz 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:30 Çember: Evimdeki Yabancılar 02:00 Yüksek Sosyete 03:30 Dolunay 04:20 Kara Sevda 05:30 Kara Sevda 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 10:45 İki Aile 13:30 Dolunay 16:15 Kara Sevda 18:45 Star Haber 20:00 Minyonlar 20:00 Sivil Cephe 21:45 Minyonlar 22:00 Sivil Cephe 23:30 Bir Demet Tiyatro Kaynak: InterSinema.com