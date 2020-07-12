12 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
12 Temmuz 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
12.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 12.07.2020 06:58
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:30 Çember: Evimdeki Yabancılar
02:00 Yüksek Sosyete
03:30 Dolunay
04:20 Kara Sevda
05:30 Kara Sevda
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
10:45 İki Aile
13:30 Dolunay
16:15 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 Minyonlar
20:00 Sivil Cephe
21:45 Minyonlar
22:00 Sivil Cephe
23:30 Bir Demet Tiyatro
Kaynak: InterSinema.com