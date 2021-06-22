"12 Punto TRT Senaryo Günleri" başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"12 Punto TRT Senaryo Günleri" başladı

'12 Punto TRT Senaryo Günleri' başladı
Anadolu Ajansı / Salih Şeref - Haberler | Güncel

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" başladı.

Sinema sektörüne yeni bir soluk kazandırmak amacıyla TRT tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" başladı.

Feriye'de gerçekleştirilen açılış toplantısına TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş, TRT 1 Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz ve TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ile sinema yazarları ve basın mensupları katıldı.

Toplantıda konuşan Cemil Yavuz, 12 Punto'nun kuruluş ideallerini gerçekleştirme noktasında önemli mesafe katettiğini söyledi.

Yavuz, 3 senedir başvuran eserler arasında ayrım gözetmediklerinin altını çizerek, "Türkiye'de bir fon kurmak zor fakat yaşatmak daha da zor. Bu fonu biz kurduk ama sektörle birlikte geliştirdik diyebilirim. TRT'nin sinema destekleri eskiden beri devam ediyordu fakat İbrahim Eren'le bu desteği ortak akılla birlikte geliştirme kararı alındı. Yöneticilerden bağımsız bir yapı oluşturuldu ve göreve kim gelirse gelsin bu desteklerin devam edeceği bir sistem geliştirildi. Bir kamu yöneticisi için büyük bir iradeydi ve bunu sektöre emanet etmiş oldu." diye konuştu.

Önceki yıl toplam 21 ödül verdiklerine dikkati çeken Yavuz, "Bu sene ödül miktarını ve kapsamını daha da arttırarak gidiyoruz. Amacımız Türk sinemasında tespit ettiğimiz, fon, iletişim ağı, gençlere imkanlar ya da kadın sinemacılara alan açmak gibi eksiklikleri gidermek." dedi.

"Uzun metrajlı projelere yönelik senaryo, pazarlama ve sunum danışmanlıkları yapılacak"

TRT Sinema Müdürü Faruk Güven de 12 Punto'nun bu sene 3 farklı platformda yer alacağına değinerek, "TRT2'deki dolu dolu içeriklerle her akşam yayınlarımız olacak. İstanbul Feriye'de sınırlı sayıda da olsa katılımcılarımızla panel ve masterclass olacak. Son olarak da uzun metrajlı projelere yönelik senaryo, pazarlama ve sunum danışmanlıkları yapılacak." ifadelerini kullandı.

Masterclass ile panellerin TRT12Punto YouTube kanalından canlı yayınlanacağını altını çizen Güven, şöyle devam etti:

"Bu sene geçen seneden farklı olarak film gösterimleri de yapacağız. İki yıldır TRT'nin ortak yapımcısı olduğu filmler Oscar'da yarışmaya hak kazanıyor. Türkiye'den ilk kez böyle bir yapım çıktı hem de iki yıldır. 'Honeyland' (Bal Ülkesi) ve 'Quo Vadis, Aida?' (Nereye Gidiyorsun, Aida?) filmlerinin gösterimleri açık havada, yönetmen ve yapımcılarının katılımıyla yapılacak."

Program detayları

TRT 2, 22-29 Haziran'da 12 Punto TRT Senaryo Günleri'ne özel olarak her akşam canlı yayınları ve özel içerikleriyle sinemaseverleri ekran başına çağıracak. Saat 19.00'da başlayacak yayınlarda "12 Punto'da Neler Oluyor?" ve "12 Punto'da Yarın" isimli programlar etkinlikle alakalı bilgi akışı sağlayacak.

"12 Punto Film Saati" kuşağında Nuri Bilge Ceylan'ın, "Ahlat Ağacı" filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan 3 bölümlük "Ahlat'ın Yolculuğu" ve "Kış Uykusu" filminin kamera arkası görüntülerinden oluşan "Uzun Sürmüş Bir Kış" belgeselleri yayımlanacak. Her iki belgesel de ilk kez TRT 2'de gösterilecek. TRT ortak yapımı "Honeyland", "Kapan" ve "Odaklan Babaanne" adlı filmler de aynı kuşakta izleyiciyle buluşacak.

Dünyanın önde gelen sinemacılarının katılımlarıyla gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında yarın 14.00'te "Engelleri Aşmak: İlk Filmimi Nasıl Yaptım?" paneli, 24 Haziran'da "Uluslararası Ortak Yapımlar ve Ortak Yapım Marketleri" ile "Ortak Yapımların Yol Haritası" başlıklı masterclass, 25 Haziran'da "Bal Ülkesi" filminin gösterimi ve filmle ilgili söyleşi, 26 Haziran'da ise "Bal Ülkesi'ni Nasıl Yaptık?" başlıklı masterclass, "Quo Vadis, Aida?" başlıklı filmin gösterimi ve söyleşi yapılacak.

Etkinlik, 29 Haziran'da sona erecek.

'12 Punto TRT Senaryo Günleri' başladı
'12 Punto TRT Senaryo Günleri' başladı
'12 Punto TRT Senaryo Günleri' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye vilayeti sorumlusu' Kasım Güler tutuklandı.
Son dakika haber | MİT operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla katıldı Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesajla katıldı Açıklaması
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Türkiye, 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Hande Erçel Rafet El Roman İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Nihat Özdemir Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"12 Punto TRT Senaryo Günleri" başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 15:43:35. #1.14#

title