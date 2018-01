12 Ocak'ta Altyazı ve Türkçe Dublaj Seçenekleriyle Sinemalarda

Bu doğaüstü gerilimde, serinin öne çıkan ismi, başarılı parapsikolog Dr. Elise Rainier (Lin Shaye) o güne kadarki en korkutucu ve kişisel saldırıyla, kendi aile evine dadanan ruhlarla karşı karşıya kalıyor.

Filmi üçlemenin yazarı ve Bölüm 3'ün yönetmeni olan ortak yaratıcı Leigh Whannell (Saw) kaleme aldı. Filmin yapımcılığını serinin değişmez isimleri Jason Blum (The Purge serisi, Get Out, Split), Oren Peli (Paranormal Activity) ve ortak yaratıcı James Wan (The Conjuring, Furious 7): yönetici yapımcılığını ise Steven Schneider, Brian Kavanaugh-Jones, Charles Layton, Bailey Conway Anglewicz ve Couper Samuelson gerçekleştirdi. Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar'nın yönetmenliğini seriye yeni katılan Adam Robitel (The Taking of Deborah Logan) üstlendi.

Shaye'e seriye Tucker ve Specs olarak geri dönen Angus Sampson ve Leigh Whannell eşlik etti. Oyuncu kadrosunda, ayrıca, seride ilke kez rol alan şu isimler yer aldı: Gerald Rainier rolünde Josh Stewart, Imogen rolünde Caitlin Gerard, Ted rolünde Kirk Acevedo, Christian rolünde Bruce Davison, Melissa rolünde Spencer Locke, Audrey rolünde Tessa Ferrer, Elise'in gençliğini canlandıran Ava Kolker, Elise'in ergenliğini canlandıran Hana Hayes ve Detektif Whitfield rolünde Marcus Henderson...(yapım bilgilerinin devamı ektedir.)