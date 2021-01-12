12 Ocak EDHO yeni bölüm ne zaman? Gözler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanında

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam olup olmadığı yayınlanan ATV yayın akışı ile yanıt buldu. ATV yayın akışına göre bu akşam EDHO'nun 179. bölümü ekrana gelmeyecek. 12 Ocak EDHO yeni bölüm ne zaman? Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bugün var mı, yok mu, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü ile her Salı ekranlardaki yerini alırken bugün Atv yayın akışında dizinin yer almıyor oluşu sabah saatlerinden itibaren EDHO severlerin dikkatini çekti. Yayın akışına göre; dizinin yayın saatinde Yeni Malatyaspor – Galatasaray maçı canlı yayın ile ekranlarda yerini alacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bugün var mı, yok mu, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

12 OCAK EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 179. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 12 Ocak Atv akışında yer almıyor. Bunun nedeni ise Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Heyecan verici mücadele Atv ekranlarından canlı yayınlanacak.

EŞKİYA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yapımın henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmazken dizilerin gelecek hafta ekranlara yeni bölümleriyle geri dönmesi bekleniyor. Henüz konuyla ilgili yayıncı kuruluş tarafından bir açıklama ise bulunmuyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hainler kendi pususunda boğulacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Planlar alt üst...

Tipi'yi ortadan kaldırmak için İlyas Çakırbeyli'den masayı toplamasını talep eder.

Hainler kendi pususunda boğulacak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 179. bölüm fragmanı! Planlar alt üst..

Yaman Korkmaz, bir yandan da Babası Hamdi Korkmaz'la birlikte Hızır ve Alpaslan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırılması için de plan yapar.

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.

Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında

Hızır Çakırbeyli, Tipi'nin hayatını kurtarmaya çalışırken bir yandan da içlerindeki haini bulmak için plan yapar. Okların Bahar'ı göstermesinden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli'nin yine de içine kurt düşer.

Haini ortaya çıkarmak için Ceylan Çakırbeyli ile birlikte plan yapan, Hızır Çakırbeyli, adım adım haine yaklaşır. Çakırbeyli ailesi ve dostları ise en büyük darbeyi her sırlarını bilen ve her zaman yanlarında olan Avukat Ebru'dan alacaklardır.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

23:40 Hercai

02:30 Akıncı

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