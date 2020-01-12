12 Ocak 2020 Tv8 Yayın Akışı
12 Ocak 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Eser Yenenler Show
02:15 Komedi Türkiye
04:00 8x8
05:15 Bilginiz Olsun
06:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
10:00 Sağlam Geziyoruz
11:00 Deliormanlı
13:30 Ailecek Şaşkınız
15:45 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 O Ses Türkiye