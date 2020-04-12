12 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı
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Cnn Türk, TV

12 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

12 Nisan 2020 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

12.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 06:45
12 Nisan 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Akıl Çemberi

01:00 Gece Haberleri

01:15 CNN TÜRK Masası

04:00 Gece Haberleri

04:15 Hafta Sonu

05:00 Gece Haberleri

05:10 5N1K

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

09:00 Haber

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

12:00 Haber

13:00 Haber

14:00 Haber

15:00 Haber

15:30 Klinik

16:00 Haber

16:35 Her Şeyden Önce

17:00 Haber

18:00 5N1K

18:00 Haber

21:00 Türkiye'nin Gündemi

21:00 CNN TÜRK Masası

Kaynak: InterSinema.com

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