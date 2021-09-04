Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI
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Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: ESKİŞEHİR'de koronavirüse yakalanan 116 yaşındaki Ayşe Karatay, 3 haftalık tedavisi sonrası hastalığı yendi.

ESKİŞEHİR'de koronavirüse yakalanan 116 yaşındaki Ayşe Karatay, 3 haftalık tedavisi sonrası hastalığı yendi. Karatay'ın oğlu İbrahim Karatay, annesinin yoğun bakımda çıktığını belirterek Annem 116 yaşında Covid-19 hastalığına tutuldu. 3 hafta yoğun bakımda kaldı. Şu anda yoğun bakımı atlattı, normal servise çıkacak. Sıhhati şu anda çok iyi, iyiye de gidiyor dedi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde yaşayan Ayşe Karatay, 3 hafta önce evinde rahatsızlanınca Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kronik hastalıkları da bulunan Karatay'a, Covid-19 testi yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Karatay, durumu ağırlaşınca Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Covid-19 yoğun bakım servisine alınan Karatay, 3 haftalık tedavisinin ardından koronavirüsü yendi. Yoğun bakımdan çıkartılan Karatay, normal serviste takibi alındı.

'AŞI OLMAYANLARIN HEPSİ YOĞUN BAKIMDA'

Karatay'ın oğlu İbrahim Karatay, annesinin koronavirüsü yenmesine çok sevindiklerini söyledi. Yoğun bakım sürecinin geride kaldığını ve annesinin serviste tedavilerine devam edileceğini belirten Karatay, Annem 116 yaşında Covid-19 hastalığına tutuldu. Üç hafta yoğun bakımda kaldı. Şu anda yoğun bakımı atlattı, normal servise çıkacak. Sıhhati şu anda çok iyi, iyiye de gidiyor. Sadece bir doz Sinovac aşısı vurulmuştu, ikinci aşısını vurulmadı. Bundan üç hafta önce aile içinden birisinden kapmış. İlk olarak Emirdağ'da birkaç gün hastanede yattı, sonra Eskişehir'e sevk edildi. Burada bakımları daha güzel, daha iyi oldu. Şu anda hem hastanenin yoğun bakımından çıkarıldı. Annemin durumunun iyiye gitmesinden çok memnunuz. Hepsine teşekkür etmek istiyorum dedi.

Karatay, şöyle devam etti

Anneme tek aşı vuruldu, ikinciye gerek görmedik. Belki de ikinci aşısını da vurulsaydı, daha iyi atlatabilirdi. Ben iki aşımı oldum, üçüncüyü de olmayı düşünüyorum. Şu anda Emirdağ bölgesinde hep yurt dışından gurbetçiler var. Aşı olmayanların hepsi de yoğun bakımda. Aşı olanlar ayakta atlatıyor. Herkes aşı olmaya davet ediyorumö diye konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MORAL OLDU

Ayşe Karatay'ın Eskişehir Şehir Hastanesi Covid yoğun bakımdan çıkarılması sağlık çalışanları arasında da sevinçle karşılandı. Çalışanlar, 116 yaşında olmasına rağmen koronavirüsü yenen Karatay'ın herkese moral olduğunu söyledi.

Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI
Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI
Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI
Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI
Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI
Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI
Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI
Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI
Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI
Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI
Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haber | 116 YAŞINDA KORONAVİRÜSÜ YENDİ, YOĞUM BAKIMDAN ÇIKTI - Haberler
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