: 112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi

27.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:12

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Elazığ ve Malatya'da etkili olan ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremde 112 Çağrı Merkezi personelinin çalışmaya devam etti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şiddetli deprem anında çalışanların görev yerini terk etmediği görüyor.

PERSONEL GÖREV YERİNİ TERK ETMEYEREK ÇAĞRILARI YANITLADI

24 Ocak Cuma günü merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde 41 kişi yaşamını yitirdi. Depremden en çok etkilenen illerden olan Malatya'da da 112 Çağrı Merkezi personeli deprem anında çalışmaya devam etti. Çağrı merkezinde bulunan personelin deprem anında görev yerini terk etmeyerek çağrıları yanıtladığı dikkat çekti. Çağrı merkezinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüde, şiddetli sallantıya rağmen personelin görev yerini terk etmeyerek çağrıları yanıtladığı görülüyor.

Kaynak: İHA

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