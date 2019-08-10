110 yıllık bıçakçıda Kurban Bayramı mesaisi

10.08.2019 16:28

Manisa'nın Demirci ilçesinde 74 yaşındaki bıçakçı ustası Abdullah Karakaya, 110 yıllık atölyesinde Kurban Bayramı için aldığı siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba harcıyor.

Demirci Eski Sanayi Sitesi'nde bıçak yapan 3. kuşak bıçak ustası Abdullah Karakaya'nın tarihi atölyesinde bayramın yaklaşmasıyla hummalı bir çalışma var.

Abdullah Karakaya AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından ve dedesinden devraldığı 110 yıllık atölyesinde halen geleneksel yöntemlerle bıçak yaptığını belirterek, "İşletmemiz yaklaşık 110 yıllık bir işletme. Dedem küçüklüğünden bu yana mesleğe başlamış. Dedem İmamoğlu Abdullah 1936 yılında vefat ettikten sonra babam Şükrü Karakaya mesleği devir almış. Babamı geçtiğimiz yıl 97 yaşında kaybettik. Ben de dede mesleği olan bu bıçakçılığı babamdan öğrendim. 25 senedir de ben yürütüyorum. Yaşım ve sağlığım el verdiği sürece de yürüteceğim." dedi.

En iyi bıçağın paslanmaz çelikten yapıldığını söyleyen Karakaya "Bıçak yapımında her şeyde olduğu gibi kaliteli malzeme kullanmak gerekiyor. Bıçak su taşı olarak bilinen kum taşında bilenir. En ideal, en uzun süre keskinlik veren taş budur. Günümüzde çeşitli taşlardan bileme yapılıyor ama bıçak kısa süre sonra keskinliğini kaybediyor ve köreliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA