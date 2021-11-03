11 yıldır dayak yiyerek para kazanıyor! İşte Türkiye'nin gerçek Mazlum'unun ücret tarifesi - Haberler
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11 yıldır dayak yiyerek para kazanıyor! İşte Türkiye'nin gerçek Mazlum'unun ücret tarifesi

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Yaşam

"Stres Koçu" adını onaylatarak Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı olan Hasan Rıza Günay, katıldığı canlı yayında ücret tarifesine ilişkin bilgi verdi. Kemal Sunal'ın Şark Bülbül'ü filminden esinlendiğini ifade eden Günay, "Tek seans 5-6 dakika sürüyor. 250 ile 500 lira arası bir ücret talep ediyorum" dedi.

Çevresindekilerin bir zanaatı varken kendisinin işsizliği içinde ukde kalan Hasan Rıza Günay, Kemal Sunal'ın Şark Bülbül'ü filminden esinlenerek 2010 yılında kendi işini kurdu. Filmin "Mazlum'u getirin bana" ünlü repliğinden yola çıkarak, canı sıkılan, patronuna, eşine kızan, stres atmak isteyenlerden para karşılığında dayak yemeye başladı.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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