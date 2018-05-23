11 Yıl Sonra Türkiye'ye Gelen Shakira'nın Konser Biletleri Satışa Çıktı
"El Dorado" turnesi için İstanbul'a gelen Shakira'yı en önden izlemek için satışa çıkarılan biletlerin fiyatı 1,555 TL olarak belirlendi.
12 Grammy ödüllü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi 'El Dorado' kapsamında İstanbul'a geliyor. Konser biletleri satışa çıkan şarkıcının bilet fiyatları ise asgari ücretle yarışıyor.
EN ÖNDEN İZLEMENİN BEDELİ 1,555 TL
11 Temmuz'da 40 bin kişi kapasiteli Vodofone Park'ta konser verecek olan şarkıcının biletleri dün satışa çıktı. Shakira'yı sahne önünden izlemenin fiyatı ise 1,555 TL oldu. Biletix'te diğer kategorilerde ise fiyatlar 162 TL'den başlayıp 780 TL'ye kadar çıkıyor.
"TÜRKİYE'YE GELMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"
Ünlü şarkıcı Shakira, 11 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye'ye gelecek. Konser öncesi Türkiye'deki hayranlarına mesajı gönderen şarkıcı, "Yeniden İstanbul'da olmak ve en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum." dedi.
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BİR GÜN KADINLAR ERKEKLERE HÜKMEDECEKLER İŞTE O GÜN TÜM ERKEKLER KADINLARA ZULM EDECEKLER SAYGI EDEP GÜVEN KALMADI ÖZGÜRLÜK ADI ALTINDA TÜM KİRLİLİKLER ORTAYA ÇIKIYOR KINADIĞIMIZ AVRUPA DAN BETER HALDE ÜLKEMİZ. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bırakın bu işleri bir çok kişi sözlerini anlamadan dinleyecek şarkılarını maksat egolar tatmin olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ben önden izlerim para bol nede olsa :DCevap Yaz Yayından Kaldır
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DÖVİZİ OLANA HAVA HOŞ. BU SENE BATAN BATANA HERKES BATACAK. SICAK PARA SÜRÜYORSUNUZ PİYASAYA 3 KURUŞ AMA DÖVİZDEN ÇOK SÖMÜRÜYORSUNUZ O PARAYLACevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu şarkıcı kadın ülkemize gelecek ve ön sırada izlemenin bedeli 1, 555 TL olacak büyük ihtimalle dolu olacak aynı zamanda bu kadar parayı verip konsere gidenler konser çıkışı emin olun ilk söyleyecekleri şey ülke battı ekonomi çöktü insanlar aç insanlar borçlu ekmek alamıyoruz her yere borcumuz var iktidar istifaa Cumhur Başkanı görevi bıraakk Başbakan görevini terk eett daha vahimi meşhur sol görüşlü şarkıcı bozuntusu konser veriyor bilet fiyatları 150 ile 250 arası oda ekonomi battı kötü diyorrCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır