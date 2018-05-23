11 Yıl Sonra Türkiye'ye Gelen Shakira'nın Konser Biletleri Satışa Çıktı

12 Grammy ödüllü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya turnesi 'El Dorado' kapsamında İstanbul'a geliyor. Konser biletleri satışa çıkan şarkıcının bilet fiyatları ise asgari ücretle yarışıyor.

EN ÖNDEN İZLEMENİN BEDELİ 1,555 TL

11 Temmuz'da 40 bin kişi kapasiteli Vodofone Park'ta konser verecek olan şarkıcının biletleri dün satışa çıktı. Shakira'yı sahne önünden izlemenin fiyatı ise 1,555 TL oldu. Biletix'te diğer kategorilerde ise fiyatlar 162 TL'den başlayıp 780 TL'ye kadar çıkıyor.

"TÜRKİYE'YE GELMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Ünlü şarkıcı Shakira, 11 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye'ye gelecek. Konser öncesi Türkiye'deki hayranlarına mesajı gönderen şarkıcı, "Yeniden İstanbul'da olmak ve en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum." dedi.