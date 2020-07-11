11 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı 11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Yüksek Sosyete 02:00 Yüksek Sosyete 02:50 Dolunay 04:20 Kara Sevda 05:00 Kara Sevda 07:00 İki Aile 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 09:30 Dizi 10:00 Dolunay 10:45 İki Aile 13:00 Sinema 13:30 Yüksek Sosyete 13:30 Dolunay 15:30 Dizi 16:00 Kara Sevda 18:30 Star Haber 20:00 Soygun 20:00 Minyonlar 21:45 Minyonlar 21:45 Soygun 23:30 Medcezir 23:30 Bir Demet Tiyatro Kaynak: InterSinema.com