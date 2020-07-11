11 Temmuz 2020 Star Yayın Akışı
11 Temmuz 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
11.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 11.07.2020 06:46
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Yüksek Sosyete
02:00 Yüksek Sosyete
02:50 Dolunay
04:20 Kara Sevda
05:00 Kara Sevda
07:00 İki Aile
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:30 Dizi
10:00 Dolunay
10:45 İki Aile
13:00 Sinema
13:30 Yüksek Sosyete
13:30 Dolunay
15:30 Dizi
16:00 Kara Sevda
18:30 Star Haber
20:00 Soygun
20:00 Minyonlar
21:45 Minyonlar
21:45 Soygun
23:30 Medcezir
23:30 Bir Demet Tiyatro
Kaynak: InterSinema.com