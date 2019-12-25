11 saat mahsur kaldılar, helikopterle kurtarıldılar
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11 saat mahsur kaldılar, helikopterle kurtarıldılar

Adana'da sel sularına kapıldıkları araçta 11 saat mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı.

25.12.2019 14:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 14:24
11 saat mahsur kaldılar, helikopterle kurtarıldılar

'da sel sularına kapıldıkları araçta 11 saat mahsur kalan 4 kişi helikopterle kurtarıldı.


Alınan bilgiye göre, merkez ilçesine bağlı Yakapınar ile Abdioğlu mahalleleri arasında şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sele kapılan otomobilde bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Vatandaşların kurtarılması için verilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) harekete geçti. Ekipler, yerini tespit ettikleri vatandaşları olaydan 11 saat sonra helikopterle kurtardı. AFAD merkezine getirilen Ali Geyik (56), Ali (62), Yasin Gümüş (25) ve Ramazan Gümüş'e (17) ikramda bulunuldu.


Ali Gümüş, 11 saat arabada mahsur kaldıklarını, ekiplerin kendilerini gelip kurtardığını belirterek, teşekkür etti. - ADANA

Kaynak: İHA
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