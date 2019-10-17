11 kilogramlık levrek yakaladılar

17.10.2019 17:20

Sinop'ta amatör balıkçılar Engin Balcı ve Ali Balcı zıpkınla 11 kilogram ağırlığında levrek yakaladı.



Sinop'ta zıpkınla avlanan 11 kiloluk levrek yüz güldürdü. Amatör balıkçı Engin Balcı ve Ali Balcı tarafından, İnceburun sahillerinde avlanan 11 kiloluk levrek, kilosu 70 liradan satışa sunuldu. İlkbaharda sürüler halinde İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e çıkan ve Karadeniz sahillerinde avlandıktan sonra sonbaharda tekrar boğaza geri dönen levrekler kıyı balıkçılarınca ve amatör balıkçılar tarafından zıpkınla avlanıyor.



Konu ile ilgili açıklama yapan amatör balıkçı Engin Balcı, "Sportif olarak yaptığım bir iş denize dalmak. Her zaman yaptığım bir iş değil. Daldık denize. Kısmetimizde bu 11 kilogramlık levrek varmış" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA