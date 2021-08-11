11 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 11 Ağustos Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31565 sayılı Resmi Gazete
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

11 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 11 Ağustos Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31565 sayılı Resmi Gazete

11 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 11 Ağustos Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31565 sayılı Resmi Gazete
Haberler.com - Haberler | Gündem

11 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 11 Ağustos 2021 Çarşamba Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

11 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 11 Ağustos Çarşamba günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

11 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

KURUL KARARLARI

–– Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 09/08/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/3934] ve [01/3935] Sayılı Kararları

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 13/4/2021 Tarihli ve 2018/14389 Başvuru Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 30/6/2021 Tarihli ve 2018/12722 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Üner Onur Akay Gülben Ergen Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Metin Oktay Hakan Reçber Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
11 Ağustos 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 11 Ağustos Çarşamba Resmi Gazete'de yayımlandı! 31565 sayılı Resmi Gazete - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 16:23:52. #1.16#

title