106 yaşında koronavirüsü yenen Gazele Nine: Yeniden doğmuş gibiyim

BATMAN'da yaşaya Gazele Turan (106), 10 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi.

BATMAN'da yaşaya Gazele Turan (106), 10 günlük tedavinin ardından koronavirüsü yendi. Hastalığı çok ağır geçirdiğini söyleyen Turan, "İyileştiğim için çok mutluyum. Yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 10 gün boyunca tedaviye alınan 106 yaşındaki Gazele Turan, koronavirüsü yenmeyi başladı. Hastaneden taburcu olan Turan, zorlu bir tedavi geçirdiğini söyledi. Kendini yeniden doğmuş gibi hissettiğini anlatan Turan, "Çok ağır bir hastalık geçirdim ve iyileştiğim için de çok mutluyum. Yeniden doğmuş gibiyim" dedi.

Gazele Turan'ın torunu Ercan Turan, annesi, eşi ve kardeşinin de koronavirüse yakalandığını söyleyerek, Gazele Turan'ın herhangi bir hastalığının olmadığını kaydetti. Turan, "Evde annem, nenem, eşim, kız kardeşim ve bir çocuğum birlikte yaşıyoruz. Önce annem, eşim ve kız kardeşim bu hastalığa yakalandı fakat ayakta geçirdiler. Nenem 106 yaşında hiçbir kronik hastalığı da yok, sadece yaş itibariyle biraz unutkanlık mevcut. Nenemin önce iştahı kesildi. Hiçbir şey yiyemiyor ve içemiyordu. Koronavirüs olacağını düşünemedik. Hastalandıktan sonra onu hastaneye götürdük. Hastanede yapılan testler ve çekilen filmler sonucunda doktor bize, 'koronavirüs resmen vücudu rehin almış' dedi. Hemen yatış yapıldı" diye konuştu.'SADECE SERUMLA BESLENİYORDU'Gazele Turan'ın hastanedeki ilk 4 gününün çok ağır geçtiğini söyleyen Ercan Turan, şunları söyledi:

"Çok ağrıları oluyordu. İnlemeleri beni derinden etkiliyor, çok üzülüyordum. Bir yudum su bile içemiyordu. Sadece serumla besleniyordu. 'Nefesim daralıyor, nefes alamıyorum, sanki boğazımı sıkıyorlar' diye söyleniyordu. 4 günden sonra yavaş yavaş toparlanmaya başladı. 10 gün hastanede yattı. Neneme erken müdahale edilmemiş olsaydı iyileşmesi mümkün olmayabilirdi. Her yarım saatte bir doktor gelip bakıyordu. Hastanedeki personelin yaklaşımı ve ilgisi bize çok iyi geliyordu. Herkes elinden geldiğinin fazlasını bile yapıyordu. Çok şükür nenemin sağlık durumu iyi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arif Arslan