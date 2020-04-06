Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı
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Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı

1918-1920 yıllarında ortaya çıkan İspanyol gribini yenen İtalya'daki 104 yaşında bir kadın, şimdi de yeni tip koronavisü atlattı.

06.04.2020 10:14 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:00

İtalya'nın Biella kentinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso, koronavirüsü yendi. Zanusso, daha önce de 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan İspanyol gribine yakalanıp bu hastalığı da atlatmıştı.

ŞİKAYETLER ÜZERİNE HASTANEYE KALDIRILDI

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etikisi altına alan koronavirüsün en çok etkili olduğu ülkelerin başında gelen İtalya'nın Biella kentinde bulunan bir huzurevinde yaşayan 104 yaşındaki Ada Zanusso'ya; kusma, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleri üzerine 17 Mart'ta hastaneye kaldırıldıktan sonra yapılan testler sonucunda koronavirüs teşhisi konuldu. Daha önce, aynı huzurevinde yaşayan 20 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

VİRÜSÜ YENEN EN YAŞLI İNSAN OLDU

Hastalığı yenen Zanusso, dünya üzerinde koronavirüsü yenen en yaşlı insan oldu. İyileşmesini büyük bir sevinçle karşılayan doktorlar, Zanusso'yu 'umut ışığı' olarak görüyor. Zanusso, 1918-1920 yılları arasında ortaya çıkan salgında yakalandığı hastalığı da yenmişti.

''UMUT IŞIĞI OLDU''

Zanusso'nun doktoru Carla Furno Marchese, "Ayağa kalktı, yatakta yatmıyor ve sandalyesine yürüyebiliyor. İyileşmesi bizim için büyük bir sevinç ve bu zor günlerde acı çeken herkes için umut ışığı oldu." dedi.

Koronavirüsü yenen 104 yaşındaki İtalyan kadının, daha önce de İspanyol gribini yendiği ortaya çıktı

Kaynak: DHA

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İtalya'nın 104 yaşındaki kadın önce İspanyol gribini sonra da koronavirüsü yendi
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