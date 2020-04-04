100 Numaralı Adam filmi konusu nedir? 100 Numaralı Adam oyuncuları ve 100 Numaralı Adam özeti!

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100 NUMARALI ADAM FİLMİNİN ÖZETİ

Şaban saflığı yüzünden girdiği hiçbir işi başaramamakta ve çok kısa sürede kovulmaktadır. Ailesi ise onu çalışıp para kazanması için zorlamaktadır. Oya ise bir reklam firmasında çalışmakta ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halktan birini kullanmayı düşünmektedir. Bir gün trende Şaban'a rastlar ve onu reklam filmlerinde oynaması için ikna eder.

100 NUMARALI ADAM FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Osman F. Seden

Oyuncular: Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Cem Erman, Ali Şen, Reha Yurdakul

Tür: Komedi, Drama

Yapım Yılı: 1978 (83 dk)

Vizyon Tarihi: 1 Ocak 1979 Pazartesi

Senaryo: Osman F. Seden