10 yıl önce bugün neler oldu ?
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10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün neler oldu ?
05.05.2020 10:50 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:50

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye'de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

ERDOĞAN, UGANDA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Kaguta Museveni'yle görüştü. Özel bir otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü.

DÜNYA'NIN SAYILI KARDİYOLOGLARI DİYARBAKIR'DA

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği, Dünyanın ve Amerika Birleşik Devletlerinin en popüler merkezlerinden Cleveland Clinic ile ortaklaşa "Kalp hastalıklarında, semptomdan tanıya, tanıdan tedaviye" konulu konferans düzenlendi.

"Kalbinizi dinleyin" isimli konferansa dünyanın en iyi kalp ve damar doktorları tecrübelerini Güneydoğu'da görev yapan genç hekimlerle paylaştı.

Konferansa Elazığ'ın Maden ilçesinde yılar önce görev yapan ABD Cleveland Clinic Kardiyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Tuzcu da katıldı.

2 ÇOCUK MAGANDA KURŞUNUYLA YARALANDI

Düzce'nin Gümüşova ilçesi Fatih Mahallesi'nde yeşil alanda oyun oynayan 2 çocuk maganda kurşun ile yaralandı. Olay, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yenmesinin ardından yaşandı. Maç sonrası hava sıkılan mermi ile çocuklardan biri kolundan diğeri ise boynundan yaralandı.

Polis ekipleri olay yerinde incelme başlatırken iki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

GELENEKSEL KAKAVA ŞENLİKLERİ BAŞLADI

ŞENLİKTE JAPONLAR DA GÖBEK ATTI

Edirne'de baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez ve Kakava şenlikleri başladı. Edirne Valisi Mustafa Büyük Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi ve protokol üyeleri, şenliklerin yapılacağı Sarayiçi'ne faytonlarla geldi. Hıdırellez ve Kakava ateşinin yakılmasından sonra ise belediyenin ücretsiz olarak dağıttığı pilav ve ayran ikramı yapıldı. İkramlardan almak isteyen vatandaşlar izdihama neden oldu.

Şenliklere yurt dışından da oldukça fazla katılım oldu. Özellikle Japonya'dan gelen bayan turistlere Roman kadınlar, ateşin başında göbek atmayı öğretti. Kutlamada yakılan Kakava ateşinin üzerinden ise çok sayıda vatandaş atlayarak gönüllerince eğlendi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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