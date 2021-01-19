10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı
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10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı

19.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:17

Başarılı oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci, sosyal medya hesabından kızının regl olduğunu duyurdu. Düvenci'nin paylaşımı kısa sürede tepki çekerken birçok sosyal medya kullanıcısı "Kızınızın özelini bu şekilde paylaşmanız çok yanlış" yorumunu yaptı.

Kendisi gibi oyuncu Bülent Şakrak ile mutlu bir evliliği olan Ceyda Düvenci, gün içerisinde yaşadıklarını 2,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sevenleriyle paylaşıyor.

"BALKÖPÜĞÜM GENÇ KIZ OLDU"

Düvenci, dün Instagram hesabından 10 yaşındaki serebral palsi hastası kızının ilk kez regl olduğunu söyleyerek "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu... Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21" ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı

TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Ceyda Düvenci'nin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Bir kısım Düvenci'nin yaptığı paylaşımı doğru bularak tebrik ederken bir kısım da "Kızınızın özelini nasıl böyle paylaşırsınız" diyerek tepki gösterdi.

İşte Ceyda Düvenci için yapılan bazı yorumlar...

10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı

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Haber Yorumları (34)
AHMET: Şeytana ne gerek var siz varken.
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KARA MELEK: REZİLSİNİZ
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SULTAN SENCER: REZALETTTTT
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500
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