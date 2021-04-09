10 Nisan Polis Haftası etkinliği
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10 Nisan Polis Haftası etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
10 Nisan Polis Haftası etkinliği

İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Güngör ile polisler Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Güngör ile polisler Kilis Valisi Recep Soytürk'ü makamında ziyaret etti.

Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Güngör ile emniyet personelini makamında kabul etti.

Vali Soytürk, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Emniyet Müdür Vekili Ahmet Güngör ile emniyet personelini hafta nedeniyle kutladığını söyledi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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