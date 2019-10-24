"10 maddelik mutabakat, Türkiye'nin Suriye'de Rusya olmadan bir şey yapamayacağını ortaya koydu"

"10 maddelik mutabakat, Türkiye'nin Suriye'de Rusya olmadan bir şey yapamayacağını ortaya koydu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi kentinde gerçekleştirdiği 6 saatlik görüşmesinden sonra 10 maddelik bir mutabakat çıktı.

24.10.2019 08:46

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi kentinde gerçekleştirdiği 6 saatlik görüşmesinden sonra 10 maddelik bir mutabakat çıktı. Mutabakatın içeriğini gazeteci Soli Özel, Şirin Payzın'a değerlendirdi.


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