"10 maddelik mutabakat, Türkiye'nin Suriye'de Rusya olmadan bir şey yapamayacağını ortaya koydu"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi kentinde gerçekleştirdiği 6 saatlik görüşmesinden sonra 10 maddelik bir mutabakat çıktı.
24.10.2019 08:46
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Soçi kentinde gerçekleştirdiği 6 saatlik görüşmesinden sonra 10 maddelik bir mutabakat çıktı. Mutabakatın içeriğini gazeteci Soli Özel, Şirin Payzın'a değerlendirdi.
Kaynak: DailyMotion.com