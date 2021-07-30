10. KTÜ Medya Ödülleri sahiplerine ulaştı... En Beğenilen Gazete: Hürriyet!
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10. KTÜ Medya Ödülleri sahiplerine ulaştı... En Beğenilen Gazete: Hürriyet!

10. KTÜ Medya Ödülleri sahiplerine ulaştı... En Beğenilen Gazete: Hürriyet!
Hürriyet - Haberler | Magazin

İş dünyasından sanat camiasına; dijital içeriklerden televizyon programlarına kadar her alanda öğrencilerin oylarıyla belirlenen, yıla damgasını vurmuş isim ve yapımların ödülleriyle buluştuğu bu özel törende 17 farklı kategoride birbirinden değerli isimler ödüllerini aldı.

İş dünyasından sanat camiasına; dijital içeriklerden televizyon programlarına kadar her alanda öğrencilerin oylarıyla belirlenen, yıla damgasını vurmuş isim ve yapımların ödülleriyle buluştuğu bu özel törende 17 farklı kategoride birbirinden değerli isimler ödüllerini aldı.

İşte Yılın Enleri;

EN BEĞENİLEN KADIN SES SANATÇISI

•ZEYNEP BASTIK

EN BEĞENİLEN ERKEK SES SANATÇISI

•EDİS GÖRGÜLÜ

EN BEĞENİLEN ERKEK OYUNCU

•SERKAY TÜTÜNCÜ

EN BEĞENİLEN KADIN OYUNCU

•EZGİ MOLA

YILIN YÜKSELEN OYUNCUSU

•MELİSA DÖNGEL

EN BEĞENİLEN SUNUCU

•ECE ÜNER

EN BEĞENİLEN TELEVİZYON DİZİSİ

•MARAŞLI

YILIN EN AKTİF SOSYAL MEDYA KULLANICISI

•GİZEM GÜVEN

EN BEĞENİLEN DİZİ ÇİFTİ

•HANDE ERÇEL –KEREM BÜRSİN (SEN ÇAL KAPIMI)

EN BEĞENİLEN TİYATRO OYUNCUSU

•ŞEBNEM BOZOKLU

EN BEĞENİLEN GAZETE

•HÜRRİYET

EN BEĞENİLEN RAP MÜZİK SANATÇISI

•GAZAPİZM

EN BEĞENİLEN SİVİL TOPLUM KURULUŞU

•TEMA

EN BEĞENİLEN TELEVİZYON KANALI

•SHOW TV

EN BEĞENİLEN DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİSİ

•NOLUYO YA

Yılın EN BEĞENİLEN MÜZİK GRUBU

•MANGA

YILIN EN BEĞENİLEN İŞ İNSANI

•NURTEN ÖZTÜRK

Kaynak: Hürriyet

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10. KTÜ Medya Ödülleri sahiplerine ulaştı... En Beğenilen Gazete: Hürriyet! - Haberler Magazin
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