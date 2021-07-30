10. KTÜ Medya Ödülleri sahiplerine ulaştı... En Beğenilen Gazete: Hürriyet!
İş dünyasından sanat camiasına; dijital içeriklerden televizyon programlarına kadar her alanda öğrencilerin oylarıyla belirlenen, yıla damgasını vurmuş isim ve yapımların ödülleriyle buluştuğu bu özel törende 17 farklı kategoride birbirinden değerli isimler ödüllerini aldı.
İş dünyasından sanat camiasına; dijital içeriklerden televizyon programlarına kadar her alanda öğrencilerin oylarıyla belirlenen, yıla damgasını vurmuş isim ve yapımların ödülleriyle buluştuğu bu özel törende 17 farklı kategoride birbirinden değerli isimler ödüllerini aldı.
İşte Yılın Enleri;
EN BEĞENİLEN KADIN SES SANATÇISI
•ZEYNEP BASTIK
EN BEĞENİLEN ERKEK SES SANATÇISI
•EDİS GÖRGÜLÜ
EN BEĞENİLEN ERKEK OYUNCU
•SERKAY TÜTÜNCÜ
EN BEĞENİLEN KADIN OYUNCU
•EZGİ MOLA
YILIN YÜKSELEN OYUNCUSU
•MELİSA DÖNGEL
EN BEĞENİLEN SUNUCU
•ECE ÜNER
EN BEĞENİLEN TELEVİZYON DİZİSİ
•MARAŞLI
YILIN EN AKTİF SOSYAL MEDYA KULLANICISI
•GİZEM GÜVEN
EN BEĞENİLEN DİZİ ÇİFTİ
•HANDE ERÇEL –KEREM BÜRSİN (SEN ÇAL KAPIMI)
EN BEĞENİLEN TİYATRO OYUNCUSU
•ŞEBNEM BOZOKLU
EN BEĞENİLEN GAZETE
•HÜRRİYET
EN BEĞENİLEN RAP MÜZİK SANATÇISI
•GAZAPİZM
EN BEĞENİLEN SİVİL TOPLUM KURULUŞU
•TEMA
EN BEĞENİLEN TELEVİZYON KANALI
•SHOW TV
EN BEĞENİLEN DİJİTAL İÇERİK ÜRETİCİSİ
•NOLUYO YA
Yılın EN BEĞENİLEN MÜZİK GRUBU
•MANGA
YILIN EN BEĞENİLEN İŞ İNSANI
•NURTEN ÖZTÜRK
Kaynak: Hürriyet