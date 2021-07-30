10. KTÜ Medya Ödülleri sahiplerine ulaştı... En Beğenilen Gazete: Hürriyet!

İş dünyasından sanat camiasına; dijital içeriklerden televizyon programlarına kadar her alanda öğrencilerin oylarıyla belirlenen, yıla damgasını vurmuş isim ve yapımların ödülleriyle buluştuğu bu özel törende 17 farklı kategoride birbirinden değerli isimler ödüllerini aldı.