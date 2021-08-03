10 bin TL'lik PVC kapı ve pencere hırsızlığı kamerada

DİYARBAKIR'da kimliği belirsiz kişinin, PVC kapı ve pencere satışı yapılan iş yerine girip yaklaşık 10 bin TL'lik kapı ve pencereyi çaldığı anlar, kameraya yansıdı.