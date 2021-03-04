1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek, hayatını kaybetti

04.03.2021 13:54 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:02
1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek, hayatını kaybetti

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde Suriyeli ailenin 1 yaşındaki kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde Suriyeli ailenin 1 yaşındaki kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşerek, hayatını kaybetti.

Lapseki ilçesi Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında yaşayan Suriyeli Mustafa-Nean Kurdi çiftinin kızları Fatmagül Kurdi, annesinin yemek yaptığı sırada pencereden düştü. İhbar üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, hayatını kaybetti. Polis, anne babayı emniyete götürerek, ifadelerini aldı.Soruşturma sürüyor.  


1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek, hayatını kaybetti
1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek, hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AKTUĞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Pervin Buldan Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin İrem Derici Cemal Hünal Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz
Spor Can Bartu Mustafa Er Fatih Terim Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Taciz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 1 yaşındaki Fatmagül, pencereden düşerek, hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.3.2021 14:02:31. #1.16#
title