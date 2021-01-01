1 Ocak Ramo yeni bölüm neden yok? Ramo bitti mi, final mi yaptı? Bugün Ramo yok mu?
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1 Ocak Ramo yeni bölüm neden yok? Ramo bitti mi, final mi yaptı? Bugün Ramo yok mu?

01.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:09
1 Ocak Ramo yeni bölüm neden yok? Ramo bitti mi, final mi yaptı? Bugün Ramo yok mu?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Ramo, 1 Ocak 2021 Cuma günü ekranlarda olmayacak. Fragman ve tanıtım yayınlamayan Ramo, Cuma günü yeni bölüm olmadığını duyurdu. Ramo seyircileri 1 Ocak Ramo yeni bölüm neden yok? Ramo bitti mi, final mi yaptı? Bugün Ramo yok mu? sorularını sordu. Peki bugün neden Ramo yok?

Baş rollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Show TV'nin sevilen dizisi Ramo bugün ekranlarda olmayacak. İzleyicileri Ramo neden yok diye merak etti. Ramo'nun 1 Ocak Cuma günü olmaması akıllarda Ramo bitti mi? ramo final mi yaptı? gibi sorular oluşturdu. Peki Ramo bugün neden yok? Ramo yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BUGÜN RAMO YOK MU? BUGÜN RAMO NEDEN YOK?

Birçok dizi, yılbaşı nedeniyle 1 ya da 2 haftalık tatillere girdi. Bu sebeple televizyon ekranlarında birçok dizi 1-2 hafta yeni bölüm yayınlamayacak. Ramo da bunlardan bir tanesi. Show TV dizisi Ramo, 1 Ocak Cuma günü ekranlarda olmayacak. Onun yerine Eltilerin Savaşı ekranlarda olacak.

RAMO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ramo yeni bölüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Son bölümde Ramo'nun Yavuz'u öldürmesiyle beraber seyirciler yeni bölüm ne zaman olacak diye heyecanla bekliyor. Ramo yeni bölümüyle haftaya ekranlarda olacak!

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