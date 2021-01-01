1 Ocak Bugün Akrep dizisi var mı? Bugün Akrep yeni bölüm yok mu? Bu akşam Akrep 4. bölüm var mı?
Star TV'nin yeni dizisi 'Akrep', bu hafta 4. bölümüyle ekranların karşısında olacak. İlk bölümüyle bir seyirci kitlesi oluşturan Akrep, bugün var mı yok mu izleyenleri merak ediyor. Peki, 1 Ocak Bugün Akrep dizisi var mı? Bugün Akrep yeni bölüm yok mu? Bu akşam Akrep 4. bölüm var mı?
Başka Şahmeran adıyla planlanan, ardından adı Akrep olarak değiştirilen Akrep dizisi, ilk olarak 11 Aralık tarihinde yayınlandı. Bu hafta 4. bölümüyle ekranların karşısında olacak Akrep dizisinde Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Bekir Aksoy, Müge Su Şahin ve Taha Baran Özbek gibi oyuncular yer alıyor.
AKREP YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Bu akşam Akrep dizisi var mı sorusunun cevabı, evet var. Akrep dizisi bu akşam saat 20:00'da 4. bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen 'Akrep', geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir "Akrep" dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.