1 Ocak Bugün Akrep dizisi var mı? Bugün Akrep yeni bölüm yok mu? Bu akşam Akrep 4. bölüm var mı?

Star TV'nin yeni dizisi 'Akrep', bu hafta 4. bölümüyle ekranların karşısında olacak. İlk bölümüyle bir seyirci kitlesi oluşturan Akrep, bugün var mı yok mu izleyenleri merak ediyor. Peki, 1 Ocak Bugün Akrep dizisi var mı? Bugün Akrep yeni bölüm yok mu? Bu akşam Akrep 4. bölüm var mı?