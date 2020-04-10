1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi İçişleri Bakanlığı, Turuncu kategoride 1 milyon TL'yer kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli teröristin yaralı olarak ele geçirildiğini duyurdu.

TSK, iç güvenlik operasyonları kapsamında çalışmalara devam ediyor. İçişleri Bakanlığı,Turuncu kategoride 1 milyon TL'yer kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli teröristin yaralı olarak ele geçirildiğini açıkladı.

ÇIKAN ÇATIŞMADA YARALI ELE GEÇİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle denildi:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş Varto İlçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, Jandarma Yol Kontrol Noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu (YPS Sorumlusu), Turuncu kategoride 1 milyon TL'ye kadar ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir.

Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır.