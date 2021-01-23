1'inci Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Fatih Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile bu yıl ilki düzenlen Fotoğrafını Gör Dediği: Fatih Belediyesi 1'inci Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Fatih Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile bu yıl ilki düzenlen Fotoğrafını Gör Dediği: Fatih Belediyesi 1'inci Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın ev sahipliğinde düzenlenen ödül töreni ve sergi açılışına çok sayıda fotografçı ve sanat sever katıldı. Yarışmanın jürisi, 950 katılımcının gönderdiği dört bin 711 eser arasında yapılan değerlendirme sonucunda ödül alan ve sergilenmeye layık görülen eserleri seçti.

Yarışmaya katılanlar, Fatih'in herhangi bir yerini, tarihi veya mimari eserlerini, insanlarını veya sokaklarını anlatan fotoğraflarıyla 'Serbest Vizör', 'Bir Hikaye Anlat' ve 'Çek Kurgula Yarış' olmak üzere üç farklı kategoride yarıştı. Fotoğraf sergisi 26 Şubat tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Ödül töreninde konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Üç kategoride yarışmamızı yaptık. Yarışmaya katılan bütün fotoğrafçılara teşekkür ediyorum. Fatih sanatçılara ilham veren bir semt olma özelliği taşıyor. Fotoğraflara sığan karelerin her gün yanında geçiyoruz. Fotoğrafla beraber her gün geçtiğimiz yerlerin farklı yönlerini görüyoruz. Objektifler bize yaşamın farklı yönlerini gösteriyorlar. 2021 yılında da ikincisini yapmayı planlıyoruz. Bu ilk yarışma olmasına rağmen 950 yarışmacı eserlerini gönderdi. Bunların arasından 94 eser jürimiz tarafından ödüllendirildi. 1. Fotoğraf Yarışması'nın kitabını da bastık. Hem dijital mecrada hem de kitapla fotoğraf severlerin beğenisine sunduk" diye konuştu

Fotoğrafla Bir Hikaye anlat kategorisinde İkincilik ödülü Kubbe isimli fotoğrafla Ayşegül Kurt'a üçüncülük ödülü Son Nefer isimli fotoğrafla Ahmet Öner'e verilirken bu kategori de birinci bulunmamakta.

Çek Kurgula Yarış kategorisinde ise birincilik ödülü Balat Evleri isimli fotoğrafla Okan Özdemir'e ikincilik ödülü Topkapı Sarayında Yaşam isimli fotoğrafla İlhami Uluhan'a üçüncülük ödülü Mimar Sinan isimli fotoğrafla Rüveyt Çoban'a verildi.

Serbest Vizör kategorisinde birincilik ödülü Surlar isimli fotoğrafla Adnan Teymur'a ikincilik ödülü Balık Ekmek isimli fotoğrafla Ahmet Tarımcı'a üçüncülük ödülü ise Silüet isimli fotoğrafla Mehmet Bider'e veridi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı