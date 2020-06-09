09 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
09 Haziran 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
09.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 06:46
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:50 Çember: Evimdeki Yabancılar
01:30 Abluka
02:30 Benim Tatlı Yalanım
03:30 Çilek Kokusu
04:00 Türk Müziği
05:00 Çilek Kokusu
05:00 Güzel Köylü
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Benim Tatlı Yalanım
13:00 Çilek Kokusu
16:30 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Sefirin Kızı
20:00 Deli Deli Küpeli
22:00 Boşver Arkadaş
23:15 Çember: Acı İntikam
23:30 Aramızda Kalsın
Kaynak: InterSinema.com