09 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 09 Haziran 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:50 Çember: Evimdeki Yabancılar 01:30 Abluka 02:30 Benim Tatlı Yalanım 03:30 Çilek Kokusu 04:00 Türk Müziği 05:00 Çilek Kokusu 05:00 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:10 Benim Tatlı Yalanım 13:00 Çilek Kokusu 16:30 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Sefirin Kızı 20:00 Deli Deli Küpeli 22:00 Boşver Arkadaş 23:15 Çember: Acı İntikam 23:30 Aramızda Kalsın Kaynak: InterSinema.com