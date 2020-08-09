09 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı
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09 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı

09 Ağustos 2020 Pazar günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?

09 Ağustos 2020 Tv8 Yayın Akışı
09.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 09.08.2020 07:02

Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV8 YAYIN AKIŞI

00:15 Doya Doya Moda

00:15 Doğduğun Ev Kaderindir

02:25 Oynat Bakalım

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

03:00 Para Bende

04:30 8x8

05:15 Bilginiz Olsun

06:00 Oynat Bakalım

07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 Bir Bilen Bir Pişiren

10:00 Masterchef Türkiye 2020

15:15 Oynat Bakalım

16:15 Sinema

16:15 Yerli Sinema

20:00 Masterchef Türkiye 2020

Kaynak: InterSinema.com

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