07 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı
07 Mart 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Sadakatsiz
00:45 Çinli Satıcı
02:30 Gelinim Mutfakta
02:45 Müzik Arası
03:45 Afili Aşk
04:15 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yumurcak Köprüaltı Çocuğu
14:00 Iron Man
15:45 Hekimoğlu
16:15 Sadakatsiz
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Iron Man
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
22:30 Çinli Satıcı
23:30 Hekimoğlu
Kaynak: InterSinema.com