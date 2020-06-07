07 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
07 Haziran 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
07.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 07.06.2020 06:45
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:00 Aramızda Kalsın
02:00 Çilek Kokusu
02:00 Abluka
04:00 Benim Tatlı Yalanım
05:30 Güzel Köylü
05:30 Çilek Kokusu
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:30 Evde Hareket Zamanı
10:45 Benim Tatlı Yalanım
13:00 Çilek Kokusu
14:00 Çilek Kokusu
15:30 Güzel Köylü
16:45 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
18:45 Star Haber
20:00 İlk Kurşun
20:00 Oblivion
22:15 İlk Kurşun
22:30 Oblivion
Kaynak: InterSinema.com