06 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 06 Nisan 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:15 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:30 Benim Adım Melek 02:55 Diriliş Ertuğrul 04:50 Ömür Dediğin 05:00 Ailenin Yeni Üyesi 05:20 Küçük Hanımefendi 05:45 İncir Ağacı 07:00 Camiden Hayata 07:45 Beni Böyle Sev 07:45 Uğurlugiller 08:00 İyilik Kulübü 08:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 08:55 Ferhunde Hanımlar 09:30 İyi Fikir 10:25 Diriliş Ertuğrul 11:30 Kralın Kızı 13:15 Ailenin Yeni Üyesi 14:15 Uzaktan Erişim 14:15 Zinde Kal 14:20 3'te 3 Tarih 15:15 Dizi 15:15 Sağlıklı Mutfak 16:15 Uzaktan Erişim 16:15 Sağlıklı Mutfak 17:00 Tozkoparan 17:15 Meraklı Köfteci 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 20:00 Sultan 23:40 Mavi Bisiklet 23:45 Sultan Kaynak: InterSinema.com