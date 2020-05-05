05 Mayıs 2020 Show Yayın Akışı
05.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:42
05 Mayıs 2020 Salı günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 İçerde
01:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
01:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
02:15 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:50 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
08:00 Pis Yedili
10:00 Yeni Gelin
12:15 Kalp Atışı
14:45 Refika ile Test Mutfağı
15:30 Pis Yedili
18:45 Show Ana Haber
20:00 Cici Babam
20:00 Güldür Güldür Show
22:15 Cici Babam
23:45 İçerde
Kaynak: InterSinema.com