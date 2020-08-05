05 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 05 Ağustos 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:35 Şampiyon 02:45 52 Hafta 03:10 Hangimiz Sevmedik 05:30 Ege'nin Hamsisi 08:35 Yeşil Deniz 10:45 Tozkoparan 11:05 Tozkoparan 12:45 Hangimiz Sevmedik 15:30 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası 20:00 Mucize 21:50 7. Koğuştaki Mucize 22:25 Benim Adım Melek Kaynak: InterSinema.com