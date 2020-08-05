05 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
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05 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı

05 Ağustos 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

05 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
05.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 05.08.2020 06:46

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:35 Şampiyon

02:45 52 Hafta

03:10 Hangimiz Sevmedik

05:30 Ege'nin Hamsisi

08:35 Yeşil Deniz

10:45 Tozkoparan

11:05 Tozkoparan

12:45 Hangimiz Sevmedik

15:30 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

20:00 Mucize

21:50 7. Koğuştaki Mucize

22:25 Benim Adım Melek

Kaynak: InterSinema.com

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