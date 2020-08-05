05 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
05 Ağustos 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
05.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 05.08.2020 06:46
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:35 Şampiyon
02:45 52 Hafta
03:10 Hangimiz Sevmedik
05:30 Ege'nin Hamsisi
08:35 Yeşil Deniz
10:45 Tozkoparan
11:05 Tozkoparan
12:45 Hangimiz Sevmedik
15:30 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
20:00 Mucize
21:50 7. Koğuştaki Mucize
22:25 Benim Adım Melek
Kaynak: InterSinema.com