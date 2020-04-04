04 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 04 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:10 Ya İstiklal Ya Ölüm 00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 01:30 Ya İstiklal Ya Ölüm 02:35 Yeşil Deniz 02:45 Ya İstiklal Ya Ölüm 03:45 Aileler Yarışıyor 03:45 Seksenler 04:30 Aileler Yarışıyor 04:55 Ömür Dediğin 05:05 Ömür Dediğin 05:35 Küçük Hanımefendi 06:00 İncir Ağacı 07:00 Camiden Hayata 07:45 Yeşil Deniz 07:45 Beni Böyle Sev 09:30 İyi Fikir 09:40 Tozkoparan 10:20 Tozkoparan 11:20 Ege'nin Hamsisi 11:30 Kralın Kızı 12:05 Benim Adım Melek 13:00 Aileler Yarışıyor 14:00 Tek Yürek 15:00 Ya İstiklal Ya Ölüm 15:15 İncir Ağacı 16:30 3'te 3 Tarih 17:05 Seksenler 17:20 Tutunamayanlar 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Payitaht Abdülhamid 20:00 Kalk Gidelim Kaynak: InterSinema.com