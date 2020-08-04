04 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
04 Ağustos 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
04.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 06:46
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:15 Diriliş Ertuğrul
02:45 52 Hafta
03:10 Hangimiz Sevmedik
04:10 Böyle Bitmesin
04:20 Çarıklı Milyoner
05:40 Ege'nin Hamsisi
08:45 Yeşil Deniz
11:15 Tozkoparan
12:55 Hangimiz Sevmedik
15:45 Kalk Gidelim
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı
20:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası
21:50 7. Koğuştaki Mucize
22:00 Çarıklı Milyoner
23:45 Kalk Gidelim
Kaynak: InterSinema.com