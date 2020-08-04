04 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
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04 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı

04 Ağustos 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

04 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı
04.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 06:46

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:15 Diriliş Ertuğrul

02:45 52 Hafta

03:10 Hangimiz Sevmedik

04:10 Böyle Bitmesin

04:20 Çarıklı Milyoner

05:40 Ege'nin Hamsisi

08:45 Yeşil Deniz

11:15 Tozkoparan

12:55 Hangimiz Sevmedik

15:45 Kalk Gidelim

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı

20:00 Rafadan Tayfa Dehliz Macerası

21:50 7. Koğuştaki Mucize

22:00 Çarıklı Milyoner

23:45 Kalk Gidelim

Kaynak: InterSinema.com

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