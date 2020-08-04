04 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 04 Ağustos 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:45 Kaçak Gelinler 01:15 İstanbul Yeditepe Konserleri 02:05 En Güzel Bölüm 02:20 Kaçak Gelinler 03:00 Aramızda Kalsın 03:40 Türk Müziği 04:40 Aramızda Kalsın 05:00 Kara Sevda 07:00 İki Aile 10:30 Kaçak Gelinler 13:30 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:45 Star Haber 20:00 Godzilla 20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet 22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet 22:30 Godzilla Kaynak: InterSinema.com