04 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
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04 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı

04 Ağustos 2020 Salı günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

04 Ağustos 2020 Kanal d Yayın Akışı
04.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 04.08.2020 06:46

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Uzak Ara Eğlence

01:30 Adı Efsane

02:00 Adı Efsane

04:15 Akasya Durağı

05:00 Yabancı Damat

07:00 Ver Elini Aşk

08:30 Çatı Katı Aşk

11:00 Güneşi Beklerken

13:15 Hekimoğlu

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek Bayram Özel

20:00 Star Trek Sonsuzluk

22:30 Süper Magazin

22:30 Çatı Katı Aşk

Kaynak: InterSinema.com

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