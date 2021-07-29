'Güldür Güldür'ün oyuncusundan yeni single

'Güldür Güldür'le başarılı oyunculuğuna şahit olduğumuz Berkay Tulumbacı, yeni single'ı 'Sen Yazar Ben Hayal' ile oyunculuğu kadar müzikteki iddiasını kanıtladığı bir çalışmaya imza atıyor.

'Güldür Güldür'le başarılı oyunculuğuna şahit olduğumuz Berkay Tulumbacı, yeni single'ı 'Sen Yazar Ben Hayal' ile oyunculuğu kadar müzikteki iddiasını kanıtladığı bir çalışmaya imza atıyor. Söz ve müziği kendisine ait şarkı, Latin müziğin etnik zenginliğinin harmanlandığı kıvrak ezgileriyle dinleyicinin ruhuna işliyor. 'Sen Yazar Ben Hayal', 23 Temmuz itibariyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkının aranjesini Ümit Tulumbacı, klibin yönetmenliğini ise Erdi Çalıkuşu üstleniyor.

Kaynak: Snob Magazin